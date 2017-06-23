Тука уверяет, что закон о деоккупации Донбасса не приведет к мобилизации

Законопроект о деоккупации Донбасса не приведет к мобилизации.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает ТСН.

Читайте такжеВ Украине создадут электронный реестр военнообязанных

По его словам, законопроект не предусматривает новых волн мобилизации.

Во время той же программы Тука заверил, что закон про деоккупацию Донбасса не означает полномасштабной войны. В преамбуле закона четко указано о приверженности мирному решению проблемы.

Как сообщал УНИАН, журналисты получили проект концепции закона "О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей".

Его текст пока что умещается на одном листе и состоит из преамбулы и шести пунктов.