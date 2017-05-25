В Следкоме РФ "шьют" очередные дела против украинских военных

В Следственном комитете РФ объявили о возбуждении очередных уголовных дел против военнослужащих украинской армии, защищающих свою страну от российских оккупантов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, три уголовных дела открыты якобы в связи с применением «тяжелых видов вооружения против мирного населения юго-востока Украины».

В следкоме утверждают, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии 18, 20 и 21 мая 2017 года обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, в селах Коминтерново и Спартак, а также Петровском районе Донецка. "В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - добавили в комитете.

При этом российские следователи выдумали документы, которые якобы нарушили украинские военные – «Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему».

В российском ведомстве решили, что украинские военнослужащие «выполнили заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины».

«Очевидно, что мотивом преступлений украинских военнослужащих, как и ранее, явилась политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти, и желанием создать обособленные административно-территориальные образования», - говорится в сообщении СК РФ.

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Дела возбуждены с учетом положений статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если они не были осуждены в иностранном государстве.

Как сообщалось, для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной страны от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Нацгвардии Николая Балана и ряда других граждан Украины.

В целом СК РФ возбудил более сотни уголовных дел против украинских военных за отражение российской агрессии.

«С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц. В основном это военнослужащие украинской армии, начиная с министра обороны и, завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые непосредственно совершают тяжкие международные преступления», - заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях.