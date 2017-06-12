В Днепр за выходные привезли двоих раненых бойцов из зоны АТО

В областную больницу Днепра им. Мечникова за выходные привезли двоих военных с черепно-мозговыми, осколочными ранениями глаз, лица, акубаротравмой, сотрясением головного мозга. Об этом написал в Facebook главврач больницы Сергей Рыженко, добавив, что также в больницу доставили 25-летнюю будущую маму-военного медика.

Читайте такжеНа Донетчине из-за обстрелов снова проблемы с водой - почти 400 тысяч жителей получают ее по часам"За выходные поступило еще двое с АТО с черепно-мозговыми, осколочными ранениями глаз, лица, акубаротравмой, сотрясением головного мозга. Их жизнь вне опасности", - написал главврач больницы.

Сергей Рыженко добавил, что в больницу привезли и женщину-военного врача: "Ларисе всего 25. Она успела больше, чем другие за две жизни. Сотню ребят вывезла из поля боя, работая медиком-госпитальером. Сейчас врач мобильного госпиталя. Тяжелораненого мужа вытащила из-под артобстрела. Кровь, эмоции, раненые, стрессы… Ребенок под сердцем. Жизнь будущего украинца надо сохранить. Лариса ночью доставлена в Мечникова, ее опекает лучший акушер-гинеколог области Нина Рубан".

Как сообщал УНИАН, с начала суток один украинский военный погиб, четверо - ранены.