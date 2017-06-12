С начала суток один украинский военный погиб, четверо получили ранения - МОУ

С начала суток один украинский военный погиб, четверо - ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерство обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Мы констатируем обострение ситуации, которое две-три недели тому назад началось, и оно не утихает. Я могу сказать, что уже сегодня мы тоже имеем потери. С начала этих суток один парень погиб и четверо получили ранения. Есть и потери в технике», - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, боевики за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО, двое бойцов погибли, четверо получили травмы и ранения.