Вчера оккупанты били по позициям ВСУ на всех направлениях: 2 военных ранены

Минувшие сутки в районе проведения АТО снова прошли неспокойно. Впрочем, несмотря на то, что российско-террористические бандформирования продолжают активно нарушать режим прекращения огня, ситуация находится под полным контролем украинских защитников, говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Так, на протяжении 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение.

Приморское направление. 34 факта применения незаконными вооруженными формированиями оружия против украинских воинов зафиксированы именно на этом участке фронта. В частности, после 18.00 вчерашнего дня боевики осуществили несколько обстрелов средней интенсивности с минометов калибра 120 мм по нашим укреплениям в районе Широкино и Чермалика. Также нарушения противником договоренностей о неприменении оружия произошли вблизи Павлополя, Лебединского, Водяного и Гнутово, где бандиты неоднократно применяли различные образцы стрелкового оружия и гранатометы. Из такого же вооружения противник вел огонь из окрестностей временно оккупированного Донецка по оборонительным укреплениям сил АТО на подступах к Марьинке и Красногоровке.

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Донецкое направление. На этой части линии соприкосновения за прошедшие сутки произошло 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Вечером противник чаще бил по нашим позициям, которые расположены в южном и восточном пригородах Авдеевки. Использовали бандиты минометы, зачастую калибра 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также под вражеским огнем из 82-мм минометов оказались наши опорные пункты вблизи Верхнеторецкого. Возле Троицкого боевики открывали огонь из 120-мм минометов. Кроме того, вчера вечером пророссийские бандформирования вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия возле Песков.

Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 8 случаев применения представителями российско-террористических группировок оружия. Почти половина из них уже вечером. Все в районе Крымского, где враг бил по нашим оборонительным укреплениям из минометов различных калибров, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий за прошедшие сутки 2 украинских воинов получили ранения.