Полторак рассказал, кто содержит боевиков на Донбассе
РФ финансирует боевиков, подчеркнул глава МОУ.
Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что боевики находятся на полном материально-техническом обеспечении России. Об этом он рассказал сегодня, 19 мая, в Вильнюсе, передает пресс-служба МОУ.
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По словам главы Минобороны Украины, нет ни одного дня, когда бы украинские подразделения не обстреливались со стороны пророссийских террористических войск.
"Их (боевиков - Ред.) содержание и материально-техническое обеспечение в полном объеме осуществляется за счет РФ", - подчеркнул Полторак.
Как ранее заявила СММ ОБСЕ, контролируемые Россией боевики бросили устройство, вероятно дымовую гранату в патруль миссии.