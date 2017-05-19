Полторак рассказал, кто содержит боевиков на Донбассе

17:14, 19 мая 2017
Война
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РФ финансирует боевиков, подчеркнул глава МОУ.

REUTERS

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что боевики находятся на полном материально-техническом обеспечении России. Об этом он рассказал сегодня, 19 мая, в Вильнюсе, передает пресс-служба МОУ.

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По словам главы Минобороны Украины, нет ни одного дня, когда бы украинские подразделения не обстреливались со стороны пророссийских террористических войск.

"Их (боевиков - Ред.) содержание и материально-техническое обеспечение в полном объеме осуществляется за счет РФ", - подчеркнул Полторак.

Как ранее заявила СММ ОБСЕ, контролируемые Россией боевики бросили устройство, вероятно дымовую гранату в патруль миссии.

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Теги: #боевики на Донбассе#Полторак о боевиках