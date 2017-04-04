Жебривский просит 3 миллиарда на ремонт домов, образовательных и медицинских заведений Донетчины

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет о необходимости привлечения в регион 3 млрд грн на восстановление поврежденных в результате обстрелов российских боевиков жилых домов, школ, детсадов и медучреждений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Почти за три года войны только на территории Донецкой области, контролируемой украинской властью, в разной степени от российских обстрелов пострадали 10 682 жилых дома, 111 школ, 79 детских садов и 50 медицинских учреждений. На их восстановление и ремонт потребуется около 3 млрд грн. Я уже не говорю об объектах инфраструктуры и масштабах разрушений по линии разграничения и на временно оккупированной территории Донецкой области", - заявил Жебривский.

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Он сообщил о встрече с директором руководящей группы экспертов по внедрению программы преобразований в Украине (STAIT) Ингрид Макдональд, представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Офиса Управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA).

Было согласовано, что приоритетными направлениями сотрудничества в 2017 году будет восстановление частных домов, разрушенных в результате российской агрессии; стабилизация коммунального предприятия «Вода Донбасса»; помощь в оснащении опорных школ; обучение в Восточной Европе хорошему правлению управленцев и стажировка в ЕС людей, желающих начать на Донбассе, частное предпринимательство и проект по формированию алгоритма координации деятельности органов власти и международных гуманитарных организаций.