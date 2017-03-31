Миссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала на Донбассе около 1,2 тысячи взрывов

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие сутки зафиксировала в Донецкой и Луганской областях около 1,2 тыс. взрывов.

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Об этом говорится в отчете по состоянию на 19.30 за 30 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 760 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 520 взрывов)", - говорится в отчете.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима тишины, включая около 440 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 260 взрывов)", - добавили в миссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, боевики с применением тяжелого вооружения 50 раз обстреляли позиции сил АТО, один украинский военный ранен.