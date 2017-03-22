"Мы отомстим и выйдем на границу с Russian Federation": морпехи рассказали о бое возле Водяного (видео)

После обстрела Водяного пророссийские боевики попытались атаковать позиции украинских морпехов и получили отпор. Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

Читайте также"Боевики покинули свои артиллерийские огневые позиции": волонтеры рассказали о ситуации возле Водяного

Морпехи контратаковали боевиков и зашли на одну из позиций террористов, однако закрепиться там не удалось. "Противник понес колоссальные потери: 5 "двухстых" и 10 - "трехсотых", - рассказал морпех с позывным "Юрист".

"С нашей стороны, к сожалению, двое бойцов погибло. О них никто не забудет. Мы отомстим и выйдем на границу с Russian Federation", - уверен военный.

Напомним, 20 марта в районе Водяного произошел бой военнослужащих с диверсионно-разведывательными группами противника.