Сутки в АТО: 76 вражеских обстрелов, Авдеевку и шахту Бутовка боевики накрывали огнем из танков

Ситуация в зоне АТО остается напряженной. За минувшие сутки боевики 76 раз обстреливали позиции украинских военных.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Донецком направлении наибольшую активность враг проявлял под Авдеевкой, Луганским, Зайцевым и шахтой Бутовка. На протяжении суток враг практически не прекращал обстрелы из минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, говорится в сообщении.

Защитников Авдеевки и шахты Бутовка боевики обстреливали из танков, а по позициям под Зайцевым бил из артиллерийских систем.

Читайте такжеСБУ объявила заочное подозрение "главе республиканского банка ДНР"

На Луганском направлении, горячо было под Золотым, Новозвановкой и Крымским. Враг обстреливал украинских защитников из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под вечер боевики применили 120-мм минометы.

На Мариупольском направлении враг также активно применял запрещенное Минскими соглашениями оружие. Позиции под Широкиным, Лебединским и Красногоровкой противник обстреливал из 120-мм минометов, пулеметов и гранатометов различных систем. Защитников Новтороицкого российско-террористические подразделения обстреляли из тяжелой артиллерии калибра 122-мм. По защитникам Марьинки бил танк.