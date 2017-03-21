"Боевики покинули свои артиллерийские огневые позиции": волонтеры рассказали о ситуации возле Водяного

После мощного обстрела из "Градов", ситуация возле населенного пункта Водяное стабилизировалась. Об этом на своей в Facebook сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".

"Ночью враг периодически обстреливал наши позиции из минометов и стрелкового оружия. Каждое стремление подавлювалось метким огнем в ответ. Сейчас имеем подтверждение о двух погибших на этом участке фронта. Пятеро раненых находятся в Мариупольской больнице скорой помощи, остальные направлены бортами в военные госпитали Одессы и Днепра", - говорится в сообщении.

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По данным волонтеров, в общем здесь ночь прошла спокойно, а основной удар вражеская артиллерия сконцентрировала гораздо севернее, обстреливая передовые позиции ВСУ из города Докучаевск и его окрестностей.

"Ребята мужественно выдержали обстрел, и через некоторое время оккупант был вынужден покинуть свои артиллерийские огневые позиции", - рассказали в "Вернись живым".

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что в бою под Водяным противник понес значительные потери: 8 боевиков ликвидированы, еще 16 ранены.