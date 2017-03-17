На Светлодарской дуге уничтожена вражеская БМП - волонтер
14:22, 17 марта 2017Война
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На Светлодарской дуге уничтожена БМП террористов.
Уничтожена вражеская БМП / Скриншот
БМП "орков" уничтожена на Светлодарской дуге, написал на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.
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"Она раз выехала и отработала по нашим позициям, второй раз выехала и обстреляла наш передок, а третий раз все, не срослось", - говорится в его сообщении.
Также волонтер рассказал, что есть 300-е (раненые - УНИАН.).
Ранее в километре от руин Донецкого аэропорта украинский офицер-десантник Стас противотанковой управляемой ракетой уничтожил вражескую боевую машину пехоты.
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