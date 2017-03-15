За все время конфликта на Донбассе погибло почти 10 тысяч человек, еще 23,5 тысяч ранены - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге «Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представляет новый 17-й доклад о ситуации с правами человека в Украине».

«Между 16 ноября 2016 года и 15 февраля 2017 года мы задокументировали 130 жертв среди гражданского населения, связанных с конфликтом в Украине», - заявила Фрейзер.

По ее словам, 23 человека погибли и 107 были ранены. Также Фрейзер подчеркнула, что 65% людей пострадали от обстрелов, в том числе из ракетных систем залпового огня.

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В то же время, в докладе, который журналисты получили перед началом пресс-конференции, говорится, что в целом за период с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года погибли по меньшей мере 9940 человек и еще 23 455 были ранены. Отмечается, что эта консервативная оценка сделана на основе имеющихся данных. Эти цифры включают военнослужащих, гражданское население и членов вооруженных групп. Вместе с тем, более 2 тысяч - это гражданские лица, которые погибли в ходе боевых действий. Число гражданских лиц, которые были ранены в результате конфликта, оценивается на уровне от 7 тыс. до 9 тыс. человек.

«Таким образом, что это означает? Это говорит нам, что стороны конфликта все еще должны сделать гораздо больше для защиты гражданских. Они должны сделать то, что пообещали в Минске для строгого соблюдения соглашения о прекращении огня и отвести их вооружение и личный состав от линии соприкосновения», - подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН.

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за боевых действий пострадал 1 миллион детей.