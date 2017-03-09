Опубликованы документы ликвидированного на Донбассе снайпера (фото)

"Уничтоженный снайпер оказался не местным ватником, а настоящим москаликом, который, как и его "братья-десантники", в очередной раз заблудился и случайно попал на украинский Донбасс", - написал офицер ВСУ Анатолий Кравчук в своем блоге на "Обозревателе".

Читайте такжеВ ВСУ раскрыли подробности ликвидации российского снайпера на Донбассе

Он отметил, что ликвидированный - житель Ферганской области Узбекистана.

Он также отметил, что у убитого "истинное славянское" имя - Нисонов Мурафжан Намирович, и он здесь не просто так, а "за идею "русского мира".

Как сообщал штаб АТО, 8 марта во время несения службы на передовых позициях украинские военнослужащие обнаружили вражескую снайперскую группу. Один снайпер уничтожен.