В Авдеевке восстановлена линия электроснабжения - Жебривский

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Только что в Авдеевке восстановили линию электроснабжения. Доложил об этом президенту Украины. Ток подали на город и на Авдеевский коксохимический завод», - говорится в сообщении.

Жебривский добавил, что завтра утром «будем подключать к электроснабжению Донецкую фильтровальную станцию».

Читайте такжеВ результате обстрела Авдеевки повреждены два частных дома – полиция

«На сегодня вода в городских резервуарах еще есть и город получает воду», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ неподалёку от Авдеевки, в результате чего было прекращено электроснабжение города, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплоснабжением город.

Вчера, 6 марта, ремонтные бригады проводили визуальное обследование поврежденных линий электропередач.

В Авдеевке проживает около 22 тысяч жителей.