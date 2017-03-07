В Авдеевке восстановлена линия электроснабжения - Жебривский
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщает, что в Авдеевке восстановлена линия электроснабжения.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Только что в Авдеевке восстановили линию электроснабжения. Доложил об этом президенту Украины. Ток подали на город и на Авдеевский коксохимический завод», - говорится в сообщении.
Жебривский добавил, что завтра утром «будем подключать к электроснабжению Донецкую фильтровальную станцию».
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«На сегодня вода в городских резервуарах еще есть и город получает воду», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 5 марта в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ неподалёку от Авдеевки, в результате чего было прекращено электроснабжение города, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплоснабжением город.
Вчера, 6 марта, ремонтные бригады проводили визуальное обследование поврежденных линий электропередач.
В Авдеевке проживает около 22 тысяч жителей.