Авдеевка до сих пор без света, ремонтные работы не начались

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Ремонтные работы поврежденных линий электропередач и Донецкой фильтровальной станции так и не начались из-за постоянной опасности вражеских обстрелов», - сказал он и отметил, что Авдеевка остается обесточенной.

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«Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре. Единственным источником электроэнергии для объектов, не имеющих собственных систем резервного электропитания, являются генераторы», - сказал Мотузяник.

Он также отметил, что город круглосуточно патрулируют усиленные наряды полиции.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ вблизи Авдеевки. Вследствие чего прекращено электроснабжение города, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплом город.

Вчера, 6 марта, ремонтные бригады проводили визуальное обследование поврежденных линий электропередач.

В Авдеевке проживает около 22 тыс. жителей.