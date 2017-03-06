В 72-й ОМБр ответили на заявление бойцов под Авдеевкой о "пушечном мясе"

Позиции, удерживаемые этой бригадой, противник интенсивно обстреливает, говорится в сообщении пресс-секретаря 72-й ОМБр Елены Мокренчук в Facebook.

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Под Авдеевкой боевики применяют практически весь имеющийся арсенал тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, включая танки и артиллерию.

"Несмотря на это, личный состав 72-й продолжает надежно удерживать занимаемые позиции в районе Авдеевской промзоны и уверенно контролирует ситуацию. В случае осуществления обстрелов наших позиций командирам подразделений предоставлено право открывать адекватный ответный огонь", - говорится в сообщении.

Ранее военные, которые защищают Авдеевскую промзону, заявили, что боевики мощно ведут обстрелы по позициям бойцов АТО из танков и другой военной техники. В свою очередь украинским солдатам якобы запретили стрелять в ответ, держат их как "пушечное мясо".