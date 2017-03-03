Боевики продолжают обстреливать Авдеевку, повреждены здания школы и детсада – Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Во время сегодняшнего обстрела Авдеевки один из снарядов упал возле школы. Осколки разбили окна и фасад. Еще один снаряд разорвался возле детского садика. Осколки уничтожили окна и стены», - написал Жебривский.

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Снарядами повреждены дома на ул. Воробьева, Коммунальной и еще один дом на ул. Гагарина.

«Оккупанты также обстреляли частный сектор. Но данных о вероятных повреждениях в этом районе города у нас еще нет. Сейчас идут обстрелы промзоны и других окраин города», - сообщил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, пресс-центра штаба АТО заявил, что боевики в очередной раз обстреляли жителей Авдеевки, в частности под огневой удар попал жилой сектор города.

По словам пресс-секретаря Минобороны по вопросам АТО Андрея Лысенко, боевые действия вблизи Авдеевки продолжаются почти круглосуточно. Он отметил, что противник ведет огонь с двух основных направлений – восточного (Ясиноватая) и южного (Спартак). При этом оккупанты массово применяют минометы, пушки и танки. Количество выпущенных боеприпасов идет на сотни.