В Донецке боевики похитили женщину, "шьют" ей шпионаж

Она задержана по "непонятному кодексу", заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в комментарии LIGA.net.

Представитель СБУ подчеркнул, что заложница боевиков не имеет никакого отношения к Службе.

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"Нужно понимать, что там небезопасно находиться (ОРДЛО - УНИАН.), сейчас на теме освобождения заложников много спекуляций со стороны ОРДЛО", - сказал Тандит.

Сайты боевиков сообщают, что задержанная Бучок "подозревается в шпионаже". Она работает электромонтером в ПАО ДТЭК.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории.