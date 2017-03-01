В Донецке боевики похитили женщину, "шьют" ей шпионаж

11:38, 01 марта 2017
Война
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В Донецке боевики подконтрольной Кремлю террористической организации "ДНР" взяли в заложники местную жительницу Валентину Бучок, обвинив ее в "сотрудничестве с СБУ". 

Боевики взяли в заложники местную жительницу / Скриншот

Она задержана по "непонятному кодексу", заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в комментарии LIGA.net.

Представитель СБУ подчеркнул, что заложница боевиков не имеет никакого отношения к Службе.

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"Нужно понимать, что там небезопасно находиться (ОРДЛО - УНИАН.), сейчас на теме освобождения заложников много спекуляций со стороны ОРДЛО", - сказал Тандит.

Сайты боевиков сообщают, что задержанная Бучок "подозревается в шпионаже". Она работает электромонтером в ПАО ДТЭК. 

Ранее УНИАН сообщал, что боевики заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории.

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Теги: #Донецк#заложники#Тандит