До наступления сумерек в Авдеевке может быть восстановлено электроснабжение – Жебривский

Об этом написал в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По словам Жебривского, «электромонтажники восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки. Только что линию сдали в эксплуатацию. Сейчас проходит техническая проверка на подстанциях. Если все будет хорошо, до наступления сумерек в Авдеевке будет возобновлено электроснабжение».

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Ранее Жебривский заявил, что сегодня, 27 февраля, утром боевики начали обстреливать Авдеевку.

«Около 6 утра рашисти активизировали обстрелы позиции наших военных на окраинах Авдеевки. В самом городе – спокойно. По состоянию на 8:00 российская сторона в СЦКК все еще не предоставила письменных гарантий прекращения огня. Мы подали новый запрос. Ремонтные бригады готовы в любой момент выйти на ремонт ЛЭП. Утром началось обучение в школах города, открываются также дошкольные учреждения», – сообщил руководитель Донетчины.