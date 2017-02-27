Боевики утром отрыли огонь по окраинам Авдеевки - Жебривский

Боевики на Донбассе сегодня, 27 февраля, утром начали обстреливать Авдеевку. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

Несмотря на обстрелы, как сообщил Жебривский, в городе утром открылись школы.

Читайте такжеАваков: у Украины есть план по Донбассу, не связанный с уступками путинскому режиму

«Около 6 утра рашисти активизировали обстрелы позиции наших военных на окраинах Авдеевки. В самом городе — спокойно. По состоянию на 8:00 российская сторона в СЦКК все еще не предоставила письменных гарантий прекращения огня. Мы подали новый запрос. Ремонтные бригады готовы в любой момент выйти на ремонт ЛЭП. Утром началось обучение в школах города, открываются также дошкольные учреждения», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в воскресенье, 26 февраля, под Мариуполем от пули снайпера погиб морской пехотинец Роман Напрягло.