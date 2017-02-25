За сутки в зоне АТО ранены 16 военнослужащих (карта)
13:47, 25 февраля 2017Война
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За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военных нет.
Боевики за сутки осуществили 92 обстрела / Фото УНИАН
За сутки в зоне АТО ранены 16 военнослужащих, ни один украинский воин не погиб.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военных нет, 16 военных получили ранения», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, боевики за сутки осуществили 92 обстрела.
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