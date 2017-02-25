Минометы, танки, БМП: боевики более 90 раз обстреляли военных, двенадцать раненых

Боевики за минувшие сутки осуществили 92 обстрела. 12 украинских военных ранены, четверо - травмированы.

Читайте такжеОккупанты обстреливают позиции украинских военных недалеко от Авдеевки – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Российско-оккупационные войска упорно продолжают демонстрировать всему миру игнорирование всех достигнутых договоренностей о прекращении огня», - отмечается в сообщении.

Так, по данным штаба АТО, на Мариупольском направлении террористы из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Павлополь и Гнутово. Из 120-миллиметровых минометов – Красногоровку, Гнутово и Широкино. Из 82-мм минометов – Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутовому, и Широкино. По Широкино и Павлополю вели огонь из БМП противника.

На Донецком направлении из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали Верхнеторецкое. Из минометов различных калибров неоднократно – Троицкое, Пески, Луганское, Дачу, Зайцево, Каменку, Новоселовку, Верхнеторецкое, Авдеевку. Также в течение всего дня из гранатометов противник стрелял по Авдеевке, Дачам, Майорску, Зайцевому, Пескам, Луганскому. Из танков по Пескам и Каменке, по Луганскому – из БМП.