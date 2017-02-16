Аваков предупредил о последствиях, если Путин попытается решить конфликт на Донбассе военным путем
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предостерег США и ЕС от отмены антироссийских санкций. А также рассказал о последствиях в случае, если Путин попытается решить проблему на Донбассе военным путем.
Он подчеркнул на необходимости не менять позицию относительно санкционной политики против РФ, передает Welt.
"Если Запад откажется от Украины, конфликт не будет решен. И этот конфликт не будет где-то в Азии, а в двух часах полета из Берлина. Украинские Вооруженные силы включают в себя 250 тысяч человек. Есть также 130 тыс. в полиции, Нацгвардии и пограничной службе", - рассказал глава МВД Украины.
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Аваков отметил, что невозможно вести переговоры за "нашими спинами" о судьбе Украины. "Если Путин активизирует свою агрессию и попытается решить проблему военным путем, то результат будет иметь катастрофические последствия", - подытожил министр внутренних дел Украины.
Ранее в Европейском Союзе снова возложили на Россию ответственность за решение кризиса на востоке Украины и выразили обеспокоенность информацией о присутствии российской военной техники и персонала на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.