Это политический шум: у МинВОТ прокомментировали ситуацию с контрабандой через линию разграничения

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий считают, что уровень контрабанды через линию разграничения на Донбассе преувеличен. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава ведомства Вадим Черныш, передает «112 Украина».

"Так называемые нелегальные перемещения на самом деле сильно преувеличены теми, кто сейчас раскручивает этот вопрос... Все говорят, но доказательств не предоставляют... Это политический шум", - сказал он.

По словам министра, контрабанда на Донбассе все же есть, но ее нельзя сравнивать с легальным товарооборотом.

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"Это не торговля, ведь нет перечисления средств, потому что там нет банковской системы. Украинцы работают на подконтрольных территориях, украинские предприятия перевозят, украинцы производят электроэнергию для украинцев, которые живут, в том числе на неконтролируемой территории. Здесь нет не украинского элемента", - заявил министр, добавив, что Киев готов обсуждать «национализацию» предприятий в ОРДЛО в рамках переговоров трехсторонней контактной группы в Минске.

В свою очередь советник председателя СБУ Юрий Тандит пояснил, что предприятия, которые находят в ОРДЛО, но перерегистрированы в Украине, не платят никаких налогов боевикам.

Как сообщал УНИАН ранее, из-за блокады оккупированных территорий полиция Донецкой области расследует четыре уголовных производства.