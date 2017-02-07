Обстрел боевиками Курдюмовки, в результате которого погиб подросток, полиция назвала терактом

Как сообщает пресс-служба МВД, факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.

Парень получил осколочное ранение в сердце.

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Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Курдюмовке погиб 15-летний подросток в результате обстрела российскими оккупантами поселка. По данным пресс-центра штаба АТО, вчера вечером, около 21.00, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Курдюмовка Донецкой области. Оккупанты выпустили по поселку 20 артиллерийских снарядов. Погиб 15-летний парень".