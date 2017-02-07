Обстрел боевиками Курдюмовки, в результате которого погиб подросток, полиция назвала терактом
13:45, 07 февраля 2017Война
3286
Обстрел боевиками поселка Курдюмовка Донецкой области, в результате которого погиб 15-летний подросток, классифицировали как террористический акт.
Парень получил осколочное ранение в сердце / sprotyv.info
Как сообщает пресс-служба МВД, факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.
Парень получил осколочное ранение в сердце.
Читайте такжеБоевики показали запуск 4 полных "пакетов" "Града" по Авдеевке (видео)
Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Курдюмовке погиб 15-летний подросток в результате обстрела российскими оккупантами поселка. По данным пресс-центра штаба АТО, вчера вечером, около 21.00, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Курдюмовка Донецкой области. Оккупанты выпустили по поселку 20 артиллерийских снарядов. Погиб 15-летний парень".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter