В Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб подросток

00:55, 07 февраля 2017
Война
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В Донецкой области в результате обстрела боевиков скончался подросток 2001 года рождения.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

16-летний парень получил осколочное ранение в сердце в результате обстрела боевиками поселка Курдюмовка в Торецке. 

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Аброськин дал команду начальнику Торецкого отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать ребенка в больницу. 

"Уже в пути стало известно, что парень умер. Полицейские и врачи все же едут в семью, чтобы оказать необходимую помощь", - написал глава полиции Донецкой области.

Также Аброськин добавил, что боевики продолжают обстреливать поселок.

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Теги: #Донбасс#война