В Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб подросток

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

16-летний парень получил осколочное ранение в сердце в результате обстрела боевиками поселка Курдюмовка в Торецке.

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Аброськин дал команду начальнику Торецкого отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать ребенка в больницу.

"Уже в пути стало известно, что парень умер. Полицейские и врачи все же едут в семью, чтобы оказать необходимую помощь", - написал глава полиции Донецкой области.

Также Аброськин добавил, что боевики продолжают обстреливать поселок.