За сутки уничтожено 26 боевиков, которые обстреливали Авдеевку – Аброськин

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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«Не буду скрывать, что мы получаем информацию из временно оккупированной территории. Вывод проведенного анализа - за последние сутки 26 убитых боевиков, 60 раненых "хероев армии ДНР", которые разрушали дома и убивали мирных жителей Авдеевки», - отметил он.

По его словам, среди главарей террористов возникла паника. «Планируют бежать все - от так называемой "генпрокуратуры ДНР", которые вывозят в РФ свои семьи, до сотрудников "полиции ДНР", которые также уже этой ночью убегают в РФ», - добавил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, боевик, захваченный украинскими военными в районе Авдеевской промзоны, дал первые показания. Во время допроса боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке.

Также он отметил, что во время последних боев в районе Авдеевки террористы понесли большие потери и вынуждены были отступить.