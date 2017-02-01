В ПАСЕ призвали пророссийских сепаратистов немедленно прекратить наступление на Авдеевку

Докладчики ПАСЕ по делам Украины Хорди Шукла (Испания) и Аксель Фишер (Германия) призвали сепаратистов немедленно прекратить наступление на Авдеевку. Об этом говорится в заявлении докладчиков, опубликованной на сайте ПАСЕ.

Докладчики также призвали наемников немедленно прекратить обстрелы жилых районов города.

"Мы призываем пророссийских сепаратистов немедленно прекратить наступление на Авдеевку и обстрелы гражданских жилых районов, которые могут привести к гуманитарной катастрофе и необходимости эвакуации гражданского населения", - заявили докладчики.

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В заявлении также говорится о том, что все стороны конфликта на Донбассе должны полностью соблюдать соглашение о прекращении огня, а также вывести тяжелое вооружение из зоны разведения сторон, как это предусмотрено Минскими соглашениями.

Напомним, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

В городе объявлено чрезвычайное положение. По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечило генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.