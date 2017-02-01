Около 30% выпущенных по Авдеевке снарядов не разорвались и их надо разминировать – Зубко

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в ходе заседания правительства, информирует "112 Украина".

"Вчера состоялось заседание штаба в Авдеевке. Были рассмотрены все кризисные сценарии от самого критичного по системам жизнеобеспечения, которые сегодня функционируют в минимальном режиме, согласно которому сегодня поддерживается температурный режим в 153 многоэтажных домах на уровне 12-15 градусов. Сегодня обеспечена подача питьевой воды к этим домам, но, с другой стороны, энергоснабжение до сих пор отсутствует", – сказал Зубко.

Он уточнил, что аварийно-спасательная и ремонтная бригады находятся в состоянии полной боевой готовности, чтобы отправиться на место восстановления энергоснабжения.

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"Также саперные бригады, которые должны пройти и разминировать. Потому что 29-31 января было выпущено большое количество снарядов, которые где-то на уровне 30%, которые не разорвались, и там нужно разминирование. С другой стороны, нам сегодня только мешает отсутствие "режима тишины" на нашей территории. Самое главное – это район промзоны и Старой Авдеевки. Системы жизнедеятельности теплоснабжения, водоснабжения функционируют. Люди работают в трехсменном режиме на коксохимическом комбинате. То, что было нужно от центральных органов власти, а также местной администрации, все эти пути обеспечено", – добавил Зубко.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

В городе повреждено много жилых домов, проблемы с электричеством, водой и отоплением.