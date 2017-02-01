Утром боевики попытались штурмовать позиции возле Авдеевки, били из "Градов" – штаб

09:30, 01 февраля 2017
Война
5946 0

Очередная попытка штурма состоялась в семь утра.

Украинские бойцы под Авдеевкой / facebook.com/Bogdan Taranin

Украинские военные отбили попытки боевиков штурмовать свои позиции под Авдеевкой. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

Читайте такжеОбстрел Авдеевки из "Градов" из жилых кварталов Донецка: в сети появились видео

"Сегодня силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки. Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В штабе рассказали и о двух провальных для террористов попытках штурма позиций под Авдеевкой: "Ночью оккупанты совершили попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил. В семь часов российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противника остановлено. Бой продолжается".

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики совершили 86 обстрелов, погиб один военный.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #Авдеевка#Град#штурм