Утром боевики попытались штурмовать позиции возле Авдеевки, били из "Градов" – штаб

Украинские военные отбили попытки боевиков штурмовать свои позиции под Авдеевкой. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"Сегодня силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки. Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В штабе рассказали и о двух провальных для террористов попытках штурма позиций под Авдеевкой: "Ночью оккупанты совершили попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил. В семь часов российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противника остановлено. Бой продолжается".

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики совершили 86 обстрелов, погиб один военный.