Глава СММ ОБСЕ призвал стороны немедленно прекратить боевые действий в районе Авдеевки

Об этом говорится в заявлении Апакана, опубликованном на сайте миссии ОБСЕ.

«Эскалация в районе вызывает серьезное беспокойство, очень страдает гражданское население», - сказал он.

Апакан подчеркнул, что «насилие в таких масштабах, что влечет за собой человеческие жертвы, является неприемлемым, и защита гражданского населения должна иметь первоочередное значение».

По его словам, СММ сообщили о жертвах среди гражданского населения и повреждениях жилых домов и инфраструктуры.

Он подчеркнул, что треугольник «Авдеевка – Ясиноватая - Донецкий аэропорт» уже давно находится в эпицентре боевых действий, и СММ ОБСЕ фиксирует тысячи нарушений режима прекращения огня ежедневно, в том числе с использованием запрещенных видов вооружения.

Апакан призвал стороны немедленно прекратить огонь и вывести запрещенное вооружение за пределы согласованных линий.

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Он также призвал стороны уделить приоритетное внимание защите гражданского населения.

Глава СММ подчеркнул, что крайне важно, чтобы наблюдатели миссии немедленно получили безопасный и беспрепятственный доступ в пострадавшие районы для проверки соблюдения обязательств сторон о прекращении огня и отвода вооружения.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются прекратить огонь.

В целом обострилась ситуация по всей линии разграничения. По данным штаба АТО, с 29 января в результате боевых действий погибли семь украинских военных, более 30 получили ранения.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.