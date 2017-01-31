Скоро закончатся: в сети появилось групповое фото с ликвидированным руководством "ЛНР"

Так, один из пользователей Facebook Сергей Наумович опубликовал на своей странице фото "первого правительства" псевдореспублики.

Отмечается, что среди умерших «руководителей» - главарь «ЛНР» Валерий Болотов, который скончался на днях в Москве.

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Также можно увидеть «премьера ЛНР» Геннадия Цыкалова, который повесился в сентябре 2016 года, «замминистра обороны ЛНР» Виталия Киселева – найден мертвым в подвале в сентябре 2016 года, «замминистра финансов ЛНР» Игоря Назарова – скончался в сентябре 2016 года, «министра» сельского хозяйства «ЛНР» Сергея Литвина – также скоропостижно скончался в сентябре 2016 года, якобы тоже от инфаркта.

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В соцсетях также подчеркнули, что на фото запечатлены не все умершие. Пользователи отметили, что не хватает главы «минобороны ЛНР» Александра Беднова, которого сами же боевики обвиняли в похищениях, вымогательствах и пытках.

Это далеко не первые и не последние смерти среди так называемого руководства. Ранее также сообщалось, что11 декабря полевой командир террористов "казачий атаман" Дрёмов погиб в результате подрыва его автомобиля на трассе между Первомайском и Стахановым в Луганской области.

Отдельно стоит отметить и смерть "героя ДНР" - "Моторолы". "Моторолу", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал. В группировке "ДНР" в уничтожении Павлова обвинили "украинскую диверсионно-разведывательную группу".