В ОБСЕ считают маловероятной вооруженную миссию на Донбассе

В частности - предоставить лучшее снаряжение и технику для контроля ситуации ночью, заявил он в интервью изданию Kurier, опубликованном в четверг, 12 января, передает DW.

"Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ (к районам на Донбассе - Ред.), возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем добиться прогресса и приблизиться к работающему режима прекращения огня", - отметил Курц.

Впрочем Курц выразил сомнения в том, что идея вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе может стать реальностью, в частности из-за нехватки поддержки среди стран-членов организации.

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Среди других планов Вены на главе ОБСЕ Курц назвал лоббирование ослабления санкций против России "шаг за шагом" в обмен на "позитивное развитие событий на месте".

Выступая с программной речью по случаю начала председательства Австрии, министр выступил за увеличение внимания ОБСЕ к радикализации исламистов и соответствующим превентивным мерам, сообщает информагентство dpa.