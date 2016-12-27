Блокада Донбасса: организаторы назвали вероятные сроки акции и пообещали согласовать свои действия с государством

Об этом рассказал один из руководителей акции по блокированию ОРДЛО Сергей Акимович, сообщает Еспресо.TV.

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"Все товары, которые перевозятся (на оккупированные территории - УНИАН) должны регистрироваться. Для этого есть специальный сайт. Официальный перечень товаров можно посмотреть на этом сайте. Как рассказывают наши собратья с линии разграничения, то неофициально перевозится почти все. И продукты, и такие интересные вещи как лес, который вроде бы идет для шахт, а на самом деле большей частью используется для строительства оборонительных сооружений", - сказал Акимович.

По его словам, акция по блокированию оккупированных территорий может продолжаться до полного освобождения украинских заложников на Донбассе. Активисты обещают согласовать свои действия с государственными структурами.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что никаких импровизированных блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции с целью экономической блокады Донбасса без решения государства не будет.

Напомним, 26 декабря истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам "ЛНР/ДНР" ветераны АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.

"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как вожаки т. н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", - говорится в его сообщении.