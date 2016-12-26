За сутки в зоне АТО ранены пятеро военнослужащих - Лысенко

13:36, 26 декабря 2016
Война
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За сутки в зоне АТО ранены пятеро украинских военнослужащих.

За минувшие сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский боец / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных нет, пятеро получили ранения", - сказал он.

По словам Лысенко, ранения военнослужащие получили в результате вражеских обстрелов в Верхнеторецком и Луганском.

Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики на Донбассе за минувшие сутки 33 раза обстреляли украинских военных.

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Теги: #АТО#Донбасс