За сутки в зоне АТО ранены пятеро военнослужащих - Лысенко
13:36, 26 декабря 2016Война
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За сутки в зоне АТО ранены пятеро украинских военнослужащих.
За минувшие сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский боец / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных нет, пятеро получили ранения", - сказал он.
По словам Лысенко, ранения военнослужащие получили в результате вражеских обстрелов в Верхнеторецком и Луганском.
Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики на Донбассе за минувшие сутки 33 раза обстреляли украинских военных.
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