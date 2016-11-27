Боевики обстреляли жилой дом в оккупированной Саханке - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что террористы из "9-го отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты" отмечали свой профессиональный праздник. "После употребления спиртных напитков они с пулеметов и автоматов начали стреляли по дому", - говорится в сообщении.

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"Эта 2 рота завтра проспится, протрут глаза, увидят, что натворили и, конечно, начнут визжать, что это все сделали украинцы. Но, пули, выпущенные с фронта, не могут прилетать с тыла, поэтому, возможно, наконец, мирные люди на оккупированных территориях начнут верить собственным глазам и фактам, а не телевидению оккупантов", - заявили в штабе АТО.

Ранее УНИАН сообщал, что запланированное разведение сил в Станице Луганской, в соответствии с Рамочным соглашением, достигнутым в Минске, не состоялось в связи с двухчасовым обстрелом со стороны боевиков 24 ноября.