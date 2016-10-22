Украинская сторона СЦКК рассказала, как договаривается с россиянами о "тишине" на Донбассе (видео)

Об этом в интервью Громадському рассказал руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий.

"Я общаюсь непосредственно с российским генералом. Он соответственно выходит на ту сторону, я выхожу на руководство или группировок, или антитеррористической операции. Мы договариваемся, в какое время, как это лучше сделать. У нас есть возможность останавливать огонь от 50% до 70% случаев", — сказал Кременецкий.

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Он пояснил, что с украинской стороны на линии разграничения находятся 27 наблюдательных пунктов СЦКК, в восьми из них находятся российские офицеры. "А восемь наших офицеров есть с той стороны", — отметил Кременецкий.

"По словам российского генерала, он выходит на руководство вооруженных формирований (боевиков самоназваних "ДНР" и "ЛНР" — Ред.), но фактически он выходит на своих коллег, которые под другими фамилиями там работают", — отметил украинский генерал.