Боевики обстреляли из САУ поселок Водяное, повреждены несколько домов
В среду, 12 октября, в 20.00 пророссийские боевики открыли огонь из САУ, калибром 152-мм, по поселку Водяное.
В результате обстрела произошел пожар, несколько домов получили серьезные повреждения.
Об этом 0629.com.ua сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.
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По его словам, обстрел продолжается. Количество пострадавших среди мирного населения уточняется.
Киндсфатер отметил, что по состоянию на 18.00 в секторе произошло 13 обстрелов, из них 6 - на мариупольском направлении. 6 раз боевики применили артиллерию.
Как отмечает издание, канонада слышна и в Мариуполе. Даже при закрытых окнах залпы тяжелых орудий слышны в Кальмиусском и Левобережном районах. На Восточном дрожат окна.
"Ситуация на линии фронта контролируемая. Военные приведены в состояние высокой готовности", - подчеркнул Киндсфатер.
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На данный момент информации о раненых жителях нет. В больницы Мариуполя они не поступали. В тоже время есть информация о раненых среди военнослужащих, она проверяется.
Ранеее УНИАН сообщал, что российские оккупационные войска в течение дня 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных. В частности, на Мариупольском направлении произошло 13 обстрелов, в том числе шесть из тяжелого вооружения.