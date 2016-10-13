Боевики обстреляли из САУ поселок Водяное, повреждены несколько домов

В результате обстрела произошел пожар, несколько домов получили серьезные повреждения.

Об этом 0629.com.ua сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.

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По его словам, обстрел продолжается. Количество пострадавших среди мирного населения уточняется.

Киндсфатер отметил, что по состоянию на 18.00 в секторе произошло 13 обстрелов, из них 6 - на мариупольском направлении. 6 раз боевики применили артиллерию.

Как отмечает издание, канонада слышна и в Мариуполе. Даже при закрытых окнах залпы тяжелых орудий слышны в Кальмиусском и Левобережном районах. На Восточном дрожат окна.

"Ситуация на линии фронта контролируемая. Военные приведены в состояние высокой готовности", - подчеркнул Киндсфатер.

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На данный момент информации о раненых жителях нет. В больницы Мариуполя они не поступали. В тоже время есть информация о раненых среди военнослужащих, она проверяется.

Ранеее УНИАН сообщал, что российские оккупационные войска в течение дня 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных. В частности, на Мариупольском направлении произошло 13 обстрелов, в том числе шесть из тяжелого вооружения.