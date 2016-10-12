Оккупанты в течение дня 24 раза обстреляли позиции украинских военных - штаб АТО

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО, опубликованной на сайте Министерства обороны Украины.

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В частности, на Мариупольском направлении произошло 13 обстрелов, в том числе шесть из тяжелого вооружения. «Под огонь минометов калибра 120-мм попали позиции сил АТО в Водяном и Талаковке, а в районе Широкиного, кроме минометов, враг применял стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении террористы 10 раз нарушали «режим тишины». Огонь из БТР-ов, гранатометов и стрелкового оружия они открывали в направлении Новоалександровки, а по Новозвановке - из минометов калибра 82-мм и пулеметов.

На Донецком направлении зафиксирован лишь один случай нарушения режима тишины со стороны оккупантов. В частности, в районе Новотроицкого они обстреляли позиции украинских защитников из миномета калибра 120-мм.