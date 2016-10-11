Штаб АТО: сегодня террористы открывали огонь преимущественно на Мариупольском направлении

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00, с полуночи и до 18.00 зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 12 из которых - на Мариупольском направлении.

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«Враг не прекращает применять тяжелое вооружение. Так, под огнем артиллерии калибра 122мм оказались опорные пункты сил АТО, расположенные неподалеку Широкиного и Водяного. Из минометов калибра 82 мм враг обстрелял позиции украинских защитников в районе Лебединского, а в Талаковке противник применил минометы 82 и 120 калибра одновременно. Режим тишины боевики нарушали также и в Марьинке, где произошел ряд обстрелов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сводке.

Вместе с тем на Луганском направлении противник прибегал лишь к одной вооруженной провокации, при этом применил стрелковое оружия.

На Донецком направлении нарушений «режима тишины» со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, добавили в штабе.