С полуночи в районах АТО зафиксировано 16 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск
По состоянию на 18.00 в районах проведения антитеррористической операции зафиксировано 16 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом говорится в сообщении штаба АТО, размещенном на сайте Министерства обороны Украины.
В частности, 11 случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано на Мариупольском направлении и 5 - на Луганском.
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Боевики открывали огонь по позициям сил АТО в районах Марьинки, Новозвановки, Новоалександровки, Гнутового, Павлополя и Широкиного. При этом, по данным штаба, противник применял стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и БМП.
Также, кроме стрелкового оружия террористы вели огонь из минометов калибра 82 и 120 мм. Это произошло вблизи Водяного, Широкиного и населенного пункта Талаковка.
На Донецком направлении в течение дня было спокойно.