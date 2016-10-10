С полуночи в районах АТО зафиксировано 16 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск

Об этом говорится в сообщении штаба АТО, размещенном на сайте Министерства обороны Украины.

В частности, 11 случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано на Мариупольском направлении и 5 - на Луганском.

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Боевики открывали огонь по позициям сил АТО в районах Марьинки, Новозвановки, Новоалександровки, Гнутового, Павлополя и Широкиного. При этом, по данным штаба, противник применял стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и БМП.

Также, кроме стрелкового оружия террористы вели огонь из минометов калибра 82 и 120 мм. Это произошло вблизи Водяного, Широкиного и населенного пункта Талаковка.

На Донецком направлении в течение дня было спокойно.