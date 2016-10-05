Волонтеры заметили военную технику "ДНР" под Раздольным (фото)

До линии разграничения от указанных позиций около 10-12 км, передает InformNapalm.

Отмечается, что расположение танков в данном районе грубо нарушает условия Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения.

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Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

Как сообщал УНИАН, в начале октября крупное скопление танков также фиксировалось на аэрофотоснимках в Донецке, что также грубо нарушало договоренности отведения.