Как Украина планирует обустроить границу с Россией: МВД показало инфографику

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, опубликовав соответствующую инфографику.

Отмечается, что это позволит не только предотвратить контрабанду товарно-транспортных потоков, но и вовремя и соответственно реагировать на внешние вооруженные угрозы.

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"Пограничные полосы будут обустраиваться рокадными дорогами, которые уменьшат время прибытия оперативной группы к месту происшествия с одного часа до 15 минут. Благодаря комплексным системам наблюдения количество личного состава пограничных отрядов уменьшится втрое", - говорится в сообщении.

По состоянию на сентябрь этого года в Харьковской области обустроено 47% украино-российского участка границы, в Черниговской – 46%.

Ранее ГПСУ заявила, что в настоящее время выполнено 12% работ по обустройству украинско-российской границы.