В Славянске сдался полицейским ветеран войны в Афганистане, который вступил в ряды "ДНР"

Как сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, В апреле 2014 года, имея опыт участия в войне в Афганистане, мужчина решил «помочь землякам» в становлении фейковой «республики».

Как сообщил бывший участник НВФ, он решил присоединиться к террористам, поскольку наемникам ежедневно выдавали водку и сигареты. Новобранца поставили на один из центральных блокпостов в городе, вооружив его «коктейлями Молотова» и гранатами. В случае приближения подразделений Вооруженных сил Украины, он вместе с другими боевиками должен был бросать «коктейли» в украинских военных. Но как только ему перестали платить, а его дневной оклад составлял от 100 до 200 грн, он ушел в «запас».

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После освобождения Славянска от оккупантов мужчина переехал в заброшенный дом на окраине города, прекратил всякое общение со своей семьей и близкими. Чтобы его никто не узнал, он отрастил бороду и начал "бомжевать". Однако такая жизнь ему надоела, и он решил добровольно сдаться полицейским.

Против участника НВФ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

Только после тщательной проверки, установления, что во время пребывания в рядах «ДНР» он не совершал тяжких преступлений против мирного населения, дело может быть переквалифицировано, и подследственный получит шанс на освобождение от уголовной ответственности, отметили в полиции.

Правоохранители напомнили, что, согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины, от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые, находясь в составе НВФ, не совершали тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений, не причастны к гибели людей и проч., добровольно вышли из такого формирования и сообщили о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.