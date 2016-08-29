В России заявили, что самолеты у границ Украины приведены в двухминутную готовность

Как сообщили УНИАН в российском военном ведомстве, «боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск Южного военного округа, в рамках внезапной проверки боеготовности войск (сил) совершившие марши в новые позиционные районы, а также экипажи истребителей, перебазированные на оперативные аэродромы, заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на территории Южного федерального округа».

Радиолокационные станции, задействованные в проведении внезапной проверки боеготовности войск, включая «Небо», «Каста», «Десна», «Гамма», «Оборона» различных модификаций, позволяют контролировать все воздушное пространство от нулевых высот до нескольких десятков километров и на удалении в несколько сотен километров. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» провели тренировочные тактические пуски ракет по условным целям, отработав взаимодействие с командными пунктами соединений противовоздушной обороны ЮВО, говорится в сообщении.

«Экипажи самолетов Су-27 находятся на аэродромах дежурства в готовности в течение двух минут вылететь по команде дежурных сил для обнаружения воздушных целей, ее классификации и применения всех имеющихся средств, в том числе авиационного вооружения, для недопущения пересечения условной границы воздушного пространства», - говорится в сообщении.

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Кроме того, экипажи фронтовых штурмовиков-бомбардировщиков Су-25 и ударных вертолетов Ми-28Н, Ми-35М и Ми-24 Южного военного округа отработали прикрытие движения колонн бронированной и автомобильной техники во время перегруппировки войск, задействованных во внезапной проверке боеготовности. Летный состав армейской авиации выполнил задачи воздушной разведки, нанесение тактического авиационного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха, в том числе на маршрутах выдвижения колонн военной техники при совершении маршей в заданные районы сосредоточения. Экипажи боевых вертолетов после завершения тактического боевого применения авиационных средств поражения выполнили отстрел тепловых ловушек и отработку элементов маневрирования в воздухе для предотвращения ответного ракетного удара с земли.