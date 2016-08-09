За сутки в зоне АТО один военный погиб, пятеро ранены
13:27, 09 августа 2016Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погиб один украинский военный.
За сутки один военный погиб, пятеро ранены / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За прошедшие сутки в результате боевых действий, один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро наших бойцов были ранены», - сказал он.
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По словам Мотузяника, эти потери подразделения Вооруженных сил Украины понесли на Мариупольском направлении.
Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 47 обстрелов со стороны российских оккупационных сил на Донбассе - 20 на Мариупольском, 16 на Донецком, и 11 на Луганском направлении.
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