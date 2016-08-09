За сутки боевики 47 раз обстреляли силы АТО, в Широкином выпустили 116 снарядов из артиллерии

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 9 августа, опубликованной на Facebook.

20 обстрелов зафиксировано на Мариупольском, 16 на Донецком, и на 11 Луганском направлениях. Противник грубо нарушил Минские соглашения, применив запрещенную тяжелую артиллерию.

На Мариупольском направлении в Широкиному оккупанты открыли огонь из орудий калибра 122 мм, в сторону защитных позиций морских пехотинцев враг выпустил 116 сокрушительных снарядов. Кроме этого, противник применил более 170 мин различного калибра по Красногоровке, Широкиному, Водяном и Гнутовому. Вооруженные провокации с использованием гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия продолжались в Марьинке и Старогнатівці.

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На Донецком направлении враг применил артиллерию калибра 152 мм по Луганскому. На участке Троицкое-Верхньоторецьке-Авдеевка противник прибег к вооруженных провокаций с применением минометов и гранатометов различных калибров и систем. По позициям возле Каменки противник вел пулеметный, а по Майорску гранатометний огонь.

С утра до полудня враг придерживался режима тишины, после чего возобновил обстрелы на всех направлениях.

На Луганщине противник активизировался во второй половине суток. Позиции наших защитников в Новозвановке, Новоалександровке и Новотошковське оккупант поливал огнем из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В Золотом противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия, зафиксирована активность снайпера.

Продолжается активное использование противником средств воздушной разведки.

Как сообщал УНИАН, количество обстрелов боевиков по населенным пунктам выросло.