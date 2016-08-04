Боевики готовят наступление на Светлодарском выступе - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своей странице в Facebook.

«Обнаружены признаки подготовки противника к боевым действиям на Донецком и Славянском направлениях (“Светлодарский выступ”). В период 4-8 августа существует угроза активизации наступательных или рейдовых действий с целью расширения подконтрольных территорий», - говорится в сообщении.

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Также, сообщает разведка, продолжается ведение разведки боевиками. В частности, зафиксирован выход разведывательной группы 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ. Запланирован выход диверсионно-разведывательных групп в районах следующих населенных пунктов: Майорск, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка.

Кроме того, разведка сообщает о прибытии с территории РФ в Иловайск железнодорожного эшелона в составе: двух вагонов с противотанковыми и противопехотными минами, шести – с боеприпасами, одного – с медикаментами, одного – с обмундированием.