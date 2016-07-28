Разведка назвала имена более 20 российских снайперов на Донбассе (фото)

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что они действуют в районах н.п.Марьинка, Славное, Березовое, Новотроицкое, Новогнатовка, Ясное (Донецкой обл.) как против украинских военнослужащих, так и гражданского населения, а также привлекаются к провокационным обстрелам представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Среди них:

командир взвода Шабаев Евгений Сергеевич, 27.04.1980 г.р.;

заместитель командира взвода – командир отделения Яшин Александр Иванович, 16.05.1977 г.р.;

снайпер Колесник Иван Александрович 27.08.1986 г.р.;

снайпер Бурачевский Артем Михайлович,06.08.1984 г.р.;

старший снайпер Мирный Евгений Васильевич, 09.04.1990 г.р.;

снайпер Гончаров Александр Сергеевич;

снайпер Макаров Вадим Вячеславович, 17.02.1989 г.р.;

снайпер Тарасенко Дмитрий Владимирович, 12.10.1990 г.р.;

снайпер – радиотелефонист Осадчий Эрнест Владимирович, 12.12.1989 г.р.;

командир отделения Ступницкий Андрей Валерьевич, 22.07.1973 г.р., гражданин России, проживает в г. Волгоград;

старший снайпер Попков Андрей Алексеевич, 26.07.1971 г.р.;

снайпер Василечко Евгений Александрович 05.08.1987 г.р.;

снайпер Доценко Артур Федорович, 19.06.1988 г.р.;

снайпер Шаповалов Владимир Валерьевич, 04.09.1988 г.р.;

снайпер Левицкий Иван Николаевич 23.03.1990 г.н., гражданин России, проживает Республика Башкортостан, г. Уфа;

снайпер Садыков Габдулла Римович,18.01.1991 г.р.;

снайпер – радіотелефоніст Письяукова Виктория Владимировна, 24.06.1981 г.р.;

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командир отделения Хафизов Марат Индусович, 05.10.1971 г.р.;

снайпер Шавирин Руслан Викторович, 20.09.1993 г.р.;

старший снайпер Дрижерук Константин Григорьевич, 19.02.1988 г.р.;

снайпер Гараев Айрат Талгатович, 11.10.1972 г.р.;

снайпер Галкин Евгений Игоревич, 26.03.1983 г.р.;

снайпер Баранов Николай Викторович, 22.04.1991 г.р.;

снайпер – радиотелефонист Лысенко Андрей Леонидович, 05.07.1981 г.р.;

снайпер Пинчук Сергей Юрьевич, 30.08.1983 г.р.